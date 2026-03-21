Terremoto: il Messinese trema ancora, scosse oltre magnitudo 4

21/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

La provincia di Messina trema ancora. A mare come nell’entroterra, da stanotte è uno scontro di faglie quello che si è scatenato. Una trentina almeno fino a questo momento, le scosse registrate oggi dagli strumenti nell’Ingv al di sopra del valore di 2.0. Di magnitudo 4.6 la più forte alle 2.46, al largo della costa; 4.3 tre minuti dopo, sempre in mare. Il nuovo sciame sta interessando adesso l’area interna della provincia, dove la magnitudo più forte ha fatto segnare 4.1. Partendo dagli eventi più recenti, il terremoto, di magnitudo 4.1 è stato registrato alle 19:04, a due chilometri da Castel di Lucio, in provincia di Messina, a una profondità di 27 km.

Prima scossa a Pettineo

Un minuto prima la scossa è stata localizzata a 4 chilometri da Pettineo, sempre in provincia di Messina, di magnitudo 3.7, a una profondità di 26 km. Di magnitudo 3 a cinque chilometri da Mistretta alle 19.04. Alle 19.06 di magnitudo 3, a due chilometri da Castel di Lucio, dove, alle 19.15 si è verificata una nuova scossa 3.2. La notte passata, invece, in mare, i fondali sono stati scossi da due terremoti avvertiti chiaramente a Messina e Palermo a pochi minuti di distanza. L’epicentro in entrambi i casi è stato individuato nel mar Tirreno Meridionale, di fronte alla città dello Stretto.

Scossa nel mar Tirreno

La scossa delle 2:46 di magnitudo 4.6 è avvenuta a una profondità di 29 km. Quella delle 2:49, di magnitudo 4.3, è avvenuta nella zona delle Isole Eolie (Messina) a una profondità di 11 km. È seguito lo sciame sismico: una scossa di magnitudo 3 nel Mar Tirreno meridionale alle 2:53 a una profondità di 11 km. Altre cinque invece alle Isole Eolie tra le 2:55 e le 3:14 di magnitudo 2.7 (profondità 17 km), 2.9 (27 km), 2.2, 2.1 e 2.1 (10 km). È proseguito ancora, sempre con epicentro le isole Eolie. Dalle ore 3:25 alle 4:02 si sono susseguite altre quattro scosse di magnitudo compresa tra 2 e 2.8. Un fenomeno che non si arresta. Solo a marzo, tra il mare a nord delle Eolie e l’entroterra messinese, erano già stati registrati una trentina di terremoti: di magnitudo 3.6 il 14 marzo. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
Leggi la notizia

La provincia di Messina trema ancora. A mare come nell’entroterra, da stanotte è uno scontro di faglie quello che si è scatenato. Una trentina almeno fino a questo momento, le scosse registrate oggi dagli strumenti nell’Ingv al di sopra del valore di 2.0. Di magnitudo 4.6 la più forte alle 2.46, al largo della costa; 4.3 tre […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze