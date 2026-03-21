Due scosse di terremoto, avvertite chiaramente a Messina e Palermo, si sono registrate a pochi minuti di distanza con epicentro in entrambi i casi nel mar Tirreno meridionale. La scossa delle 2.46 di magnitudo 4.6 è avvenuta a una profondità di 29 chilometri. Quella delle 2.49, di magnitudo 4.3, è avvenuta nella zona delle Isole Eolie a una profondità di 11 chilometri. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime ore si sono susseguite almeno 15 scosse intorno all’arcipelago eoliano.