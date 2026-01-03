Foto di carabinieri

Termini Imerese, litiga con la moglie in un bar e aggredisce i carabinieri

03/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della sezione Radiomobile di Termini Imerese hanno arrestato in flagranza un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 che indicava una violenta lite all’interno di un bar di piazza Europa. Giunti sul posto, i militari hanno individuato l’uomo in evidente stato di agitazione e alterazione alcolica, mentre stava inveendo contro la moglie. Durante la discussione il 49enne è caduto a terra, riportando anche una ferita al sopracciglio.

Aggressione ai militari e coltello nel borsello

Nel corso delle fasi di identificazione, l’uomo si è improvvisamente scagliato contro i carabinieri, colpendo uno dei militari con violenti spintoni e un calcio alla coscia. Durante una breve colluttazione, ha tentato di raggiungere un borsello poggiato su un tavolo nelle immediate vicinanze, ma è stato subito bloccato.

All’interno del marsupio è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. Condotto negli uffici del reparto, il 49enne ha continuato a insultare i militari e a danneggiare con calci la porta della camera di sicurezza. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Esplode una bombola in un appartamento ad Aci Castello
Leggi la notizia

I carabinieri della sezione Radiomobile di Termini Imerese hanno arrestato in flagranza un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 che indicava una violenta lite all’interno di un bar di piazza […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze