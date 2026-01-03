Foto di carabinieri

I carabinieri della sezione Radiomobile di Termini Imerese hanno arrestato in flagranza un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 che indicava una violenta lite all’interno di un bar di piazza Europa. Giunti sul posto, i militari hanno individuato l’uomo in evidente stato di agitazione e alterazione alcolica, mentre stava inveendo contro la moglie. Durante la discussione il 49enne è caduto a terra, riportando anche una ferita al sopracciglio.

Aggressione ai militari e coltello nel borsello

Nel corso delle fasi di identificazione, l’uomo si è improvvisamente scagliato contro i carabinieri, colpendo uno dei militari con violenti spintoni e un calcio alla coscia. Durante una breve colluttazione, ha tentato di raggiungere un borsello poggiato su un tavolo nelle immediate vicinanze, ma è stato subito bloccato.

All’interno del marsupio è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. Condotto negli uffici del reparto, il 49enne ha continuato a insultare i militari e a danneggiare con calci la porta della camera di sicurezza. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.