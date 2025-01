Tenta di uccidere un coetaneo dopo una lite in discoteca: 20enne arrestato a Carlentini

Un lite nata davanti a una discoteca di Misterbianco (in provincia di Catania) e finita con un 23enne accoltellato e un 20enne arrestato per tentato omicidio. Sono stati i carabinieri della stazione di Carlentini (in provincia di Siracusa) ad arrestare il giovane non solo per quanto accaduto nel piazzale davanti alla discoteca del Catanese nell’agosto del 2021, quando era ancora 17enne, ma anche per rapina e detenzione abusiva di armi.

Per questi reati, il giovane è stato condannato a sei anni e quattro mesi. Il ventenne è stato ritenuto responsabile anche di una rapina a mano armata commessa, con il volto coperto da un passamontagna nel mese di giugno del 2021 a Carlentini, nei confronti del proprietario di una barberia. Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, insieme a un complice, il giovane – che all’epoca dei fatti era ancora minorenne – avrebbe rapinato un 66enne titolare di una barberia con la minaccia di una pistola. Il 20enne era poi stato identificato tramite l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e anche grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni. L’arrestato è stato portato all’istituto penale per minorenni di Catania Bicocca.