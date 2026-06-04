I danni del ciclone Harry al porticciolo di Ognina. Foto di Dario De Luca

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina. La proposta è arrivata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Si tratta degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 interessano i territori dei comuni di Acireale, Giarre e Riposto, nella Città metropolitana di Catania. E nei giorni 16 e 17 gennaio 2025 e 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

«Lo stato di emergenza – ricorda il ministro Musumeci – era stato dichiarato il 4 giugno 2025 con uno stanziamento iniziale di 12 milioni e 600 mila euro. Successivamente integrato di ulteriori 6 milioni e 450 mila euro per gli interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La proroga consentirà al commissario delegato la prosecuzione e il completamento delle attività previste dal Piano per un anno ancora, non più prorogabile». Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.