Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina. La proposta è arrivata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Si tratta degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 interessano […]
I danni del ciclone Harry al porticciolo di Ognina. Foto di Dario De Luca
Musumeci: «Prorogato stato di emergenza per maltempo nelle province di Catania e Messina»
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina. La proposta è arrivata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Si tratta degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 interessano i territori dei comuni di Acireale, Giarre e Riposto, nella Città metropolitana di Catania. E nei giorni 16 e 17 gennaio 2025 e 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.
«Lo stato di emergenza – ricorda il ministro Musumeci – era stato dichiarato il 4 giugno 2025 con uno stanziamento iniziale di 12 milioni e 600 mila euro. Successivamente integrato di ulteriori 6 milioni e 450 mila euro per gli interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La proroga consentirà al commissario delegato la prosecuzione e il completamento delle attività previste dal Piano per un anno ancora, non più prorogabile». Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.