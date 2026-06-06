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Ruba una carta di credito e fa acquisti dal tabaccaio. È successo a Catania dove un 43enne è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Tutto è partito dalla denuncia di un uomo catanese di 53 anni che, all’inizio del mese di aprile, ha riferito in caserma del danneggiamento della sua auto e ha segnalato il furto, dal bagagliaio, di un borsone sportivo con all’interno il portafoglio del figlio 21enne.

La carta di credito usata in tabaccheria

L’ammanco di una carta di credito che si trovava all’interno del borsellino del giovane e le successive

operazioni di pagamento effettuate hanno fatto scattare le indagini. Così, in breve tempo, i carabinieri della stazione di piazza Dante a Catania hanno individuato e identificato il responsabile del reato. In particolare, tre distinte operazioni di pagamento (per importi di 19,50 euro; 19,50 euro e di 6,50 euro) sono state effettuate alla cassa di due rivendite di tabacchi di Catania. Prosciugando così il credito di

50 euro della carta della vittima.

L’analisi delle telecamere di videosorveglianza

I carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle attività commerciali. Attraverso l’analisi dei video è stato possibile ricostruire la vicenda. Dalla visione dei filmati, infatti, gli investigatori hanno riconosciuto quale responsabile dell’indebito utilizzo della carta un 43enne, pluripregiudicato catanese a loro ben noto per la commissione di reati contro il patrimonio.

Il 43enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Proseguono le attività di monitoraggio del territorio e di contrasto all’illegalità diffusa, messe in atto dai carabinieri di Catania e provincia. Che operano, secondo le direttive del comando provinciale, per la prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli predatori.



