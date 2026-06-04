In occasione della giornata mondiale dell’ambiente 2026, l’orto botanico di Catania ospiterà un momento di confronto sul futuro della resilienza e della sostenibilità. Venerdì 5 giugno 2026, a partire dalle 17.00 presso la sala Giacomini, si terrà l’incontro-dibattito dal titolo Pronti e resilienti. Strategie integrate di Protezione Civile e Sviluppo Sostenibile. L’evento prende le mosse […]
Giornata mondiale dell’ambiente, all’Orto botanico di Catania la Protezione civile del futuro
In occasione della giornata mondiale dell’ambiente 2026, l’orto botanico di Catania ospiterà un momento di confronto sul futuro della resilienza e della sostenibilità. Venerdì 5 giugno 2026, a partire dalle 17.00 presso la sala Giacomini, si terrà l’incontro-dibattito dal titolo Pronti e resilienti. Strategie integrate di Protezione Civile e Sviluppo Sostenibile. L’evento prende le mosse dal saggio di Gaetano Russo Truglio, Pronti e resilienti. Dalla Protezione Civile alla Resilienza Civile (ed. Carthago 2024), un testo che propone un radicale cambio di paradigma: superare il modello tradizionale di Protezione Civile – spesso reattivo e concentrato sulla gestione dell’emergenza – per disegnare una istituzione orientata alla Prevenzione e alla Resilienza.
Un approccio olistico, preventivo e basato sull’adattamento continuo delle comunità, non soltanto ai mutamenti climatici e ambientali ma anche economici e sociali. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle attività di Rete Natura 2000 e viene organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, rappresenta un perfetto esempio di sinergia tra ricerca scientifica, educazione civica, mondo accademico e terzo settore. L’evento è infatti co-organizzato da dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Catania, Ordine Biologi di Sicilia, SIGEA sez. Sicilia, AssoCEA Messina APS, Futuri Cittadini Responsabili 2.0, Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, Associazione +350° Sicilia, Rete Civica della Salute, Ecomutualismo.
Il programma dei lavori
Il dibattito sarà moderato dal Prof. Eugenio Fazio (Dip. Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania) e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo scientifico, istituzionale e sociale. Ore 17:00 – Saluti istituzionali Prof. Enrico Foti – Rettore dell’Università degli Studi di Catania * Prof. Rosolino Cirrincione – Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche, Università di Catania * Prof. Gianpietro Giusso del Galdo – Responsabile dell’Orto Botanico, Università di Catania * Dott. Alessandro Pitruzzella, Presidente dell’Ordine dei Biologi di Sicilia, * Dott. Antonio Pogliese – Presidente del Centro Documentazione Ricerca e studi sulla cultura del Rischio * Ing. Salvo Cocina – Direttore Generale della Protezione Civile Regionale. Ore 17:30 – Relazioni * Dr.ssa Emanuela Rosio – Presidente AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale). * Dr. Marco A. Palmigiano – Coordinatore provinciale della Rete Civile della Salute. * Dr.ssa Valentina Amato – 350 Sicilia APS. * Prof.ssa Cettina Laudani – Delegata del Rettore al Terzo Settore, Università di Catania. * Prof. Vincenzo Piccione – Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) sez. Sicilia. L’evento è aperto ai giornalisti, agli studenti e alla cittadinanza. Esperti e relatori saranno disponibili per brevi interviste prima dell’inizio dei lavori (ore 16:45).