Un’operazione coordinata dalla polizia in tutta Italia, non a caso dal nome Alto impatto, alla ricerca di armi e droga: con arresti e sequestri anche a Palermo e Catania. In totale, in tutta la penisola, ci sono stati 1335 arresti (tra cui 31 minorenni) e 2358 denunce (anche a 142 minori). I sequestri hanno riguardato circa 450 chili di droga, tra 48 di cocaina, 379 di cannabinoidi e 7 di eroina. Prelevate anche 111 armi da fuoco: non solo pistole, ma anche fucili a canna lunga e d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili, nonché numerose munizioni. Trovate – soprattutto ai più giovani – anche 250 armi bianche. Tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. In totale sono state identificate quasi 300mila persone, di cui oltre 15mila minorenni, durante i controlli in alcuni quartieri delle principali città italiane e nelle zone della movida.

I controlli di Alto impatto a Palermo e Catania

A Palermo, l’operazione nazionale della polizia ha portato a 433 persone identificate, compresi 48 minori. Dieci persone più un minorenne sono state, invece, arrestate e altre 6 denunciate. Sequestrati 6,4 grammi di cocaina, 167,5 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. L’operazione Alto impatto è stata condotta anche a Catania. In totale, nel capoluogo etneo, sono state arrestate 22 persone, di cui 3 minorenni. E sequestrati circa 10 chili di cocaina, 20 di hashish, 13 di marijuana e circa 150 grammi tra crack, ecstacy e wax. Insieme al materiale utile a confezionare e ai contanti frutto dello spaccio. Per uno dei minorenni, l’arresto è scattato per aver violato di continuo la misura cautelare in comunità, dopo aver commesso una rapina. Otto, infine, i denunciati, per vari reati tra cui ricettazione di mezzi rubati, droga e armi.