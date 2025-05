Un 24enne è stato fermato su indagini dei carabinieri per un tentato omicidio commesso commesso il 16 maggio nel centro storico di Ragusa. Il 24enne di origine albanese è accusato di avere colpito più volte alla testa con una mazza di plastica per uso edile un 36enne che avrebbe fatto delle avances alla sua fidanzata. La vittima ha riportato delle fratture craniche ed è stato necessario il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il fermo, emesso dalla procura di Ragusa, è stato convalidato e l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.