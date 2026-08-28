Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Alcamo, aggressione a colpi di bastone per strada: un arresto per tentato omicidio

28/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo perché ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

Il tentato omicidio ad Alcamo

I militari dell’arma, nel pomeriggio di qualche giorno fa, sono intervenuti a seguito di una richiesta di intervento. Per un’aggressione che si sarebbe consumata in una strada della cittadina in provincia di Trapani. Secondo quanto ricostruito attraverso le prime indagini, il tentato omicidio ad Alcamo sarebbe avvenuto al culmine di un diverbio tra due persone, probabilmente per dissidi di natura privata.

La dinamica dell’aggressione a bastonate in strada

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri e in particolare l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che riprendevano la zona hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Dai video, infatti, si vedrebbero diversi colpi di bastone alla vittima, che è stata poi portata in ospedale. A seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.

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