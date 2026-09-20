Catania, tenta di rubare il carburante da un bus turistico e ferisce i poliziotti

Un crimine antico che torna attuale: il furto di carburante direttamente, in questo caso, da un bus turistico in viale Kennedy, a Catania. L’autore è un pregiudicato della provincia di Siracusa, che ha però attirato l’attenzione della polizia a causa di una vistosa fuoriuscita di gasolio dal vano motore. Alla vista degli agenti l’uomo ha provato a nascondersi tra gli altri mezzi in sosta, per poi attraversare viale Kennedy e scavalcare la recinzione di un lido per scappare dalla battigia. Una volta bloccato, ha reagito aggredendo i poliziotti a calci e provocando una frattura alla mano a uno degli agenti intervenuti. Successivi controlli hanno permesso di verificare come l’uomo avesse anche forzato la bussola di apertura del bus, rubando – oltre al carburante – alcuni effetti personali dai sedili dei turisti. E non solo: anche il suo scooter, parcheggiato accanto al mezzo, è risultato rubato. E con a bordo uno zaino con una tanica di gasolio di 20 litri e una busta con dei liquori. L’uomo è stato quindi arrestato e sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Francofonte e al foglio di via obbligatorio dal Comune di Catania, dove non potrà tornare per quattro anni.