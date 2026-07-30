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Ha tentato di uccidere lo zio a colpi di bastone a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Per questo i carabinieri della locale stazione hanno arrestato e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio un 32enne del posto già con precedenti. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela su richiesta della procura.

Il 32enne che ha provato a uccidere lo zio a Niscemi

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai militari dopo una violenta aggressione avvenuta il 5 giugno. Un giovane di 32 anni avrebbe tentato di uccidere lo zio a Niscemi. Secondo l’ipotesi accusatoria, infatti, l’uomo, per futili motivi, avrebbe aggredito il proprio zio colpendolo ripetutamente con un bastone. Colpi al volto, al torace e alla schiena. La vittima aveva riportato diverse fratture, con una prognosi di trenta giorni.

Le indagini e l’arresto

L’attività investigativa svolta dai carabinieri ha consentito di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e di raccogliere convergenti elementi indiziari. Secondo ciò che è emerso nel corso delle indagini finora, il 32enne di Niscemi, infatti, avrebbe tentato di uccidere il proprio zio a bastonate. Gli indizi raccolti hanno consentito all’autorità giudiziaria di riqualificare l’ipotesi di reato contestata in tentato omicidio, disponendo l’applicazione della misura cautelare. L’ordinanza è stata eseguita nella casa circondariale di Gela, dove l’indagato si trovava già detenuto per altra causa.