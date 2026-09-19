Una maxi rissa tra tifosi si è verificata prima della partita di calcio tra il Catania e il Barletta, in scena questa sera allo stadio Cibali. Teatro dello scontro l’area di piazza Montessori. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews i tafferugli avrebbero riguardato soltanto i tifosi rossazzurri e nello specifico dei gruppi di ultras delle due curve. Diversi i tifosi rimasti feriti. Per uno di loro è stato necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi-Centro. I tifosi del Catania attualmente hanno il divieto di trasferta dopo gli scontri avvenuti a Lecco.