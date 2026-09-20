Ruba cinque borse griffate e scappa a bordo di un’auto a noleggio: ma la vittima vede tutto dalla finestra. Succede a Tremestieri Etneo, nel Catanese, dove un uomo ha denunciato ai carabinieri di aver visto qualcuno rompere il finestrino della sua Ford Fiesta parcheggiata in via Monti Iblei. Il ladro avrebbe così aperto lo sportello e portato via una busta con cinque borse di lusso, per poi scappare su una Smart ForTwo bianca. Il tutto immortalato dalla stessa vittima, che assisteva dal balcone, in un video con il proprio cellulare. Particolare che ha permesso ai militari di vedere la targa dell’auto usata per la fuga: presa a noleggio da una società etnea. Che ha collaborato alle indagini mettendo a disposizione i dati satellitari del mezzo, fermo in via degli Ulivi. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato la Smart e, ancora a bordo, anche il 42enne pregiudicato, domiciliato a Misterbianco, ritenuto responsabile del furto delle borse. Anch’esse trovate ancora in auto. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e di dimora.