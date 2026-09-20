Un tamponamento a catena tra sei veicoli ha provocato il blocco del traffico, con lunga coda, sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo. Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio all’altezza di Isola delle Femmine, nel tratto tra due gallerie. Nessun ferito ma una lunghissima coda che, rende noto l’Anas, comincia tra Carini e Tommaso Natale. Sul posto squadre dell’azienda e forze dell’ordine per ripristinare il traffico.

Aggiornamento: il traffico è tornato a fluire intorno alle 21.