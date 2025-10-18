Palermo, tentano furto in farmacia: due uomini arrestati

Foto di Marta Silvestre

La polizia ha arrestato due uomini, di 59 e 35 anni, entrambi palermitani, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, intervenuti in zona ospedale Cervello dopo una segnalazione giunta al 112 riguardante un furto in corso ai danni di una farmacia. Raccogliendo le informazioni diramate dalla centrale operativa della questura, i poliziotti si sono recati immediatamente sul posto, sorprendendo uno dei sospettati mentre cercava di fuggire.

L’inseguimento e il sequestro del materiale da scasso

Gli agenti hanno inseguito la Fiat 500 su cui i due malviventi stavano tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, la vettura è stata bloccata e i due uomini arrestati. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale atto allo scasso, utilizzato probabilmente per forzare l’ingresso della farmacia. Un successivo controllo ha confermato la presenza di segni di effrazione sulla porta d’ingresso dell’esercizio commerciale.

I due uomini sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso ai danni della farmacia. In attesa del rito direttissimo, il 59enne e il 35enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi la misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna e l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.