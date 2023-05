Scoglitti: tentata rapina finisce con un colpo di arma da fuoco, in carcere un 21enne

Un tentativo di rapina finito con un colpo di arma da fuoco. È accaduto a Scoglitti, frazione di Vittoria in provincia di Ragusa, dove i carabinieri hanno fermato un 21enne di origine tunisina che avrebbe intimato a un connazionale di consegnargli il denaro. Di fronte alla fuga della vittima, il 21enne ha esploso nella sua direzione un colpo d’arma da fuoco. Dopo essere riuscito a mettersi in sicurezza, l’uomo ha allertato le forze dell’ordine che hanno sequestrato il bossolo esploso che era rimasto in strada. I militari hanno individuato il 21enne e in casa sua è stata trovata la pistola semiautomatica che è risultata pienamente compatibile con il bossolo recuperato sul luogo della tentata rapina. Il giovane è stato fermato per tentata rapina aggravata dall’uso dell’arma e portato nel carcere di Ragusa. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e confermato la misura restrittiva.