Tangenziale di Catania, morta una persona nello scontro tra un’autocisterna e un furgone

Detriti ovunque e un furgone totalmente distrutto. A terra il corpo senza vita di una persona. Sono le terribili scene che si sono trovati davanti i soccorritori del 118 intervenuti questa sera per un grave incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Catania. L’impatto all’altezza per lo svincolo Ikea in direzione Messina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autocisterna e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’arteria è stata chiusa per consentire i rilievi del caso che dovranno determinare l’esatta dinamica del sinistro. Oltre alla persona deceduta ci sono altri feriti.