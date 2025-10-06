Foto di Anas

Tangenziale di Catania, lavori notturni fino al 14 novembre

06/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tornano i lavori lungo la tangenziale di Catania. Da questa sera, 6 ottobre, e fino al 14 novembre prossimo, nella fascia oraria dalle 21.00 alle 6.00, verranno parzializzate le carreggiate dell’arteria fra lo svincolo San Giorgio e lo svincolo Passo Martino, sia in direzione Siracusa sia in direzione Messina, attraverso la chiusura della sola corsia di marcia.

I lavori previsti lungo la tangenziale di Catania

Il provvedimento si rende necessario per effettuare alcuni lavori di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza sulle corsie laterali della tangenziale. Per evitare possibili disagi all’utenza, le lavorazioni non verranno effettuate durante i giorni festivi e prefestivi e si svolgeranno solo nelle ore notturne. Inoltre, resteranno sempre fruibili sia la corsia di sorpasso sia la corsia di emergenza. 

