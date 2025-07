Caos traffico alla tangenziale di Catania, code di sette chilometri

Foto Alfio Strano

I lavori per asfaltare alcune centinaia di metri di una corsia, in direzione Messina, riservata agli utenti TelePass, un mezzo pesante in avaria, il rogo che ha interessato un furgone, subito dopo i caselli di San Gregorio e la chiusura dell’uscita zona industriale nord, in direzione Siracusa, per un incendio. Quella di oggi è una giornata di passione, l’ennesima, per chi deve percorrere la tangenziale di Catania. Al momento si registrano code di circa sette chilometri in direzione Messina.