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Il tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi il pesista Antonino Pizzolato, che vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e a Parigi, nel 2021 e nel 2024: l’accusa è di stupro nei confronti di una turista finlandese, avvenuto in una casa vacanze di Trapani.

Con Antonino Pizzolato condannati anche tre amici

Pizzolato, atleta delle fiamme oro, è originario di Castelvetrano. Con lui sono stati condannati, sempre a 5 anni e 4 mesi, altri tre amici: Stefano Mongiovì e Davide Lupo, di 30 e 31 anni, entrambi di Ribera (Agrigento) e Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento).