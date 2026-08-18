Catania, trovato il ladro di rame che ha lasciato al buio il Castello Ursino

Trovato il ladro di rame che, alcune sere fa, ha lasciato al buio piazza Federico di Svevia e la zona del Castello Ursino, a Catania. I carabinieri hanno individuato il 44enne responsabile e adesso sottoposto all’obbligo di firma. L’uomo è stato sorpreso vicino al castello etneo, mentre cercava di allontanarsi

con oltre 40 chili di cavi elettrici in rame. Raccolti in un bidone per fare prima e che il 44enne ha provato ad abbandonare alla vista dei militari. Bloccato e perquisito, nella borsa che portava con sé sono stati trovati attrezzi ritenuti compatibili con il furto dei cavi: una cesoia, tre cacciaviti di cui uno a taglio, un martello con estrattore modificato, una tronchese e un taglierino e un cacciavite a taglio. Durante le operazioni, l’uomo ha anche provocato alcuni danni alle strutture dell’area del Castello Ursino. Tra tombini in ghisa con la copertura rotta e la condotta dei cavi rubati lasciata scoperta.