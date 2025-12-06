Violenza sessuale di gruppo a Trapani: chiesti 10 anni per il campione olimpico Pizzolato

06/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per il campione olimpico Antonino Pizzolato accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa richiesta è arrivata anche per gli altri tre ragazzi imputati per lo stesso reato. La vittima degli abusi da parte dei quattro, avvenuti a luglio del 2022 in un residence di Trapani, è una turista finlandese.

Il campione olimpico Pizzolato accusato di violenza sessuale di gruppo a Trapani

Il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, è accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo a Trapani. Per lui la procura ha chiesto una condanna a dieci anni di carcere. La stessa pena è stata sollecitata anche per gli altri tre imputati dello stesso reato: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Pellegrino.

La ricostruzione

Al centro del procedimento le accuse di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani nei confronti di una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali. Secondo i pubblici ministeri Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia, i quattro avrebbero approfittato del fatto che la ragazza aveva bevuto. Usciti dal locale e congedate le due amiche, all’interno di un residence, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la volontà della vittima. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo.

Per la pm Giulia Sbocca «nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso». Il processo è stato aggiornato a gennaio e riprenderà con le arringhe da parte degli avvocati delle difese. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
Leggi la notizia

La procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per il campione olimpico Antonino Pizzolato accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa richiesta è arrivata anche per gli altri tre ragazzi imputati per lo stesso reato. La vittima degli abusi da parte dei quattro, avvenuti a luglio del 2022 in un residence […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze