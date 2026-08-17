Oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2026

Questa dal 17 a 23 agosto 2026 è l’ultima settimana del transito del Sole in Leone, il cui oroscopo sembra toccare il suo apice, insieme ad Ariete e Sagittario super rinvigoriti. Entro il fine settimana, il Sole accenderà il periodo della Vergine, passando quindi la sua energia anche a Toro e Capricorno. Mentre Venere culla i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – che vivono il meglio dei sentimenti estivi. E Cancro, Scorpione e Pesci vengono agitati emozionalmente da una Luna che insegue ancora sogni. Vediamo il dettaglio della settimana nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Per voi Ariete, questa estate ha significato tantissimo in termini sentimentali. Molti di voi, in amore, hanno finalmente recuperato tempo e intensità. Ma cominciate già ad avvertire il bisogno di organizzarvi e pensare al lavoro, in termini di programmazione attenta. Poiché vi aspetta un ritorno niente male, che vi impegnerà proprio come avete già immaginato.

Toro

La vostra voglia di stare bene sta per essere soddisfatta. E voi Toro, che nutrite tante aspettative felici per il vostro futuro, fatto di investimenti e nuovi risultati nei quali confidate moltissimo, troverete conferma. Grazie all’appoggio del Sole, che entrerà in Vergine in un magnifico trigono corroborante e pieno di nuove possibilità. In amore siete più generosi del solito.

Gemelli

Per voi Gemelli, la settimana dal 17 agosto è fatta per chiarire: l’oroscopo consiglia di sciogliere alcuni rapporti rimasti intrappolati in piccole incomprensioni, che Mercurio vi aiuterà a risolvere. State vivendo un momento di relazione e socialità alquanto intenso. E potreste rischiare di capire male o non trovare il tempo di esprimervi bene al lavoro. Dove una certa frettolosità sembra prendere campo, facendovi deconcentrare un po’. Sentite forte il bisogno di sentirvi capiti.

Cancro

Ed ecco voi Cancro alla resa dei conti in ambito pratico: mentre le stelle vi favoriscono, regalandovi una settimana da sogno a livello sentimentale, il tempo stringe per dare delle risposte al lavoro. Per decidere cosa vi fa stare meglio rispetto alle prospettive evolutive. E a come intendete affrontare una nuova parentesi della vostra vita, che esige, da parte vostra una certa praticità. Fortunatamente i pensieri non saranno affatto pesanti, visto che vi sentite amati.

Leone

Le stelle vi hanno incoronato re dello zodiaco, come voi Leone non vi sentivate da molto. Vincenti, splendidi e apprezzati, adesso vi vedete così. E niente sembra un ostacolo in questa estate fantastica, dove avete ritrovato voi stessi e tanto altro. Sembra che al lavoro vi si chieda di più, perché avete dimostrato di sapere evolvere. Mentre in amore recuperate dolcezza e passionalità.

Vergine

Dopo il Leone, siete i protagonisti di questa settimana dal 17 agosto: segnata dall’ingresso nel vostro segno del Sole, con un oroscopo che parla di ricarica di energia. E che mette in mano a voi la riorganizzazione totale dello zodiaco e la riprogrammazione di tutte le vostre priorità. Sempre pronti ad analizzare i dati che avete raccolto, ecco un’altra settimana di piccoli ingranaggi da fare girare e avrete finalmente tutto molto più chiaro. Su come agire e cosa fare in questo periodo così intenso e pieno di cose importanti. Che, soprattutto in amore, vi rendono felici.

Bilancia

Per voi Bilancia è un settimana di riflessione importante su come fare a realizzare i vostri progetti o collocare alcune scelte. Che non siete sicuri di essere in grado di affrontare con i metodi soliti. Molti di voi si interrogheranno sulla natura sentimentale del rapporto, chiedendosi se c’è un’evoluzione o meno. Mentre sul fronte lavorativo si prospettano occasioni e tempistiche un po’ troppo veloci. Un consiglio amico vi suggerirà di concentrarvi solo su ciò che potete: per le ambizioni c’è tempo.

Scorpione

Coraggio, cari Scorpione: la quadratura del Sole sta per finire e, in questa settimana dal 17 agosto, tornerà amico, con un oroscopo che promette di compensare le fatiche. E restituire finali mozzafiato a tutto ciò che state portando avanti nella vostra vita, sempre avventurosa. In amore sarà tutto molto più solido e concreto. Mentre al lavoro state vivendo un momento di trasformazione premiante dei vostri meriti e aspettative. Anche se vi sentite non proprio riposati da questa estate con il fiato sospeso, sta arrivando un settembre davvero stupefacente.

Sagittario

Ora che voi Sagittario vi siete ricaricati e avete passato un’estate ricca e divertente, rallentate un po’. Già dal weekend, il Sole vi imporrà di fare più piano e Venere vi raccomanda di non tirare troppo la corda con il partner in termini di pazienza. Visto che la vostra esuberanza, a volte, risulta incontenibile. E la ricerca della vostra felicità, spesso, non tiene conto del partner e delle sue esigenze.

Capricorno

Si può dire, per voi Capricorno, che la vera estate nasce adesso. Poiché siete pronti a spiccare il volo in amore e, con il trigono del Sole che scalda i vostri gradi, anche gli ultimi ghiacci del cuore diventano fluidità sentimentale. Che attraversa la vostra realtà in maniera molto completa. Si preparano, intanto, grandi cose al lavoro, che guardate più serenamente da lontano. Lasciando che la vostra impostazione delle cose parli per voi.

Acquario

La vostra realtà sembra tingere tutto dei vostri fantasiosi colori. Gli Acquario stanno vivendo un momento d’oro, anche se si sentono un po’ troppo sotto pressione e tentano di distribuirsi in fin troppe direzioni. Con uno stress notevole, in calo questo fine settimana. Grazie al Sole che smette di essere opposto e che vi restituisce la giusta andatura. Anche in amore si distende tutto e le vostre ansie si rivelano infondate. Ma dovrete essere un po’ più presenti per il partner.

Pesci

Il cielo dei Pesci arriva a una razionale resa dei conti. Poiché la vostra realtà sembra incrociare un’opposizione riguardo al partner, che rivendica qualcosa in termini di attenzione. Molto probabilmente dovrete confrontarvi e non solo con il partner. L’opposizione del Sole dalla Vergine, infatti, esigerà molto da voi in termini di chiarezza organizzativa e scadenze. Ma anche volontà di occuparvi di alcune nuove responsabilità, che dovranno essere formalizzate.