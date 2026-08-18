Terremoto di magnitudo 3.7 a Messina: epicentro a Oliveri

L’Ingv ha rilevato un terremoto di magnitudo 3.7 a Messina, con epicentro a Oliveri. Più precisamente a a un chilometro a nord ovest dal Comune del Messinese e con una profondità di 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito dai cittadini in varie parti della provincia. Con testimonianze di un forte boato seguito dal tremore.