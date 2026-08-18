L’Etna continua a eruttare, con dispersione di cenere vulcanica, e la Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, conferma la proroga della chiusura del settore B1. Le regole per oggi 18 agosto prevedono 12 voli in arrivo ogni ora fino alle 18 e la conferma dei voli in partenza, senza restrizioni.
Foto di aeroporto di Catania
Aeroporto di Catania, i voli previsti per oggi
L’Etna continua a eruttare, con dispersione di cenere vulcanica, e la Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, conferma la proroga della chiusura del settore B1. Le regole per oggi 18 agosto prevedono 12 voli in arrivo ogni ora fino alle 18 e la conferma dei voli in partenza, senza restrizioni.