La polizia di Palermo indaga su un atto vandalico ai danni di don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa Maria Santissima delle Grazie in Roccella, allo Sperone. Nel corso della notte, ignoti avrebbero ricoperto con olio motore l’automobile utilizzata dal sacerdote, una Hyundai che si trovava parcheggiata sotto l’abitazione di alcuni familiari del parroco, lungo viale Regione Siciliana.

La denuncia al commissariato

L’episodio è stato denunciato dallo stesso sacerdote al commissariato Zisa, dove sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili. Al momento non è chiaro chi abbia compiuto il gesto né quale possa essere il movente dell’atto vandalico.

Il parroco impegnato nel sociale allo Sperone

Don Ugo Di Marzo è da tempo impegnato in attività sociali a sostegno delle famiglie in difficoltà del quartiere Sperone, nella periferia orientale di Palermo. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a comprendere se l’episodio possa essere collegato all’attività svolta dal sacerdote nel quartiere.