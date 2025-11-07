Ambulatorio estetico abusivo in casa: denunciato studente di Medicina a Catania

07/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un ambulatorio estetico abusivo, realizzato a casa, gestito da uno studente di Medicina dell’università di Catania. All’interno il giovane eseguiva trattamenti a base di botulino e acido ialuronico. I carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato l’uomo, studente di Medicina fuori corso di Unict, accusato di esercizio abusivo della professione sanitaria. Nei giorni scorsi di questa storia si era occupato il programma televisivo Fuori dal coro. Nel servizio era emerso come il giovane pubblicizzasse i trattamenti sui social network.

La perquisizione dei carabinieri

Durante una perquisizione domiciliare all’interno dell’ambulatorio estetico gestito dallo studente di Medicina, i militari hanno trovato confezioni integre di botulino e acido ialuronico, aghi, cannule e altri dispositivi medici, oltre a farmaci già inoculati gettati tra i rifiuti. Molti dei medicinali provenivano dall’estero ed erano privi dell’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute anche le schede dei pazienti, con generalità, trattamenti e tariffe applicate, che hanno permesso di stimare un giro d’affari di oltre 75mila euro solo nei primi mesi del 2025. Il giovane, titolare di una partita IVA per commercio ambulante, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico.

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Oroscopo di oggi: Luna piena in Toro, la più brillante dell’anno
di

Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica. ARIETE Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di […]

Oroscopo del mese: novembre 2025
di

Novembre è un mese dinamico, che restituisce allo zodiaco le promesse del 2025, condensate nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Inizia Marte a spostarsi in un facilmente eccitabile Sagittario, mentre la splendida Luna piena in Toro rischiara lo zodiaco con una luce che parla di solidi desideri. Mercurio è un po’ indeciso, ma sta facendo di […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]