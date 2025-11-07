Un ambulatorio estetico abusivo, realizzato a casa, gestito da uno studente di Medicina dell’università di Catania. All’interno il giovane eseguiva trattamenti a base di botulino e acido ialuronico. I carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato l’uomo, studente di Medicina fuori corso di Unict, accusato di esercizio abusivo della professione sanitaria. Nei giorni scorsi di questa storia si era occupato il programma televisivo Fuori dal coro. Nel servizio era emerso come il giovane pubblicizzasse i trattamenti sui social network.

La perquisizione dei carabinieri

Durante una perquisizione domiciliare all’interno dell’ambulatorio estetico gestito dallo studente di Medicina, i militari hanno trovato confezioni integre di botulino e acido ialuronico, aghi, cannule e altri dispositivi medici, oltre a farmaci già inoculati gettati tra i rifiuti. Molti dei medicinali provenivano dall’estero ed erano privi dell’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute anche le schede dei pazienti, con generalità, trattamenti e tariffe applicate, che hanno permesso di stimare un giro d’affari di oltre 75mila euro solo nei primi mesi del 2025. Il giovane, titolare di una partita IVA per commercio ambulante, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico.