Castellamare del Golfo: centro estetico abusivo, ma pubblicizzato sui social

Un centro estetico abusivo, sconosciuto al fisco ma non ai social network. Dove i servizi erano ampiamento pubblicizzati. Lo ha scoperto la guardia di finanza in un appartamento di Castellammare del Golfo, nel Trapanese, dopo aver monitorato online i video di una donna che pubblicizzava trattamenti estetici in quello che, all’apparenza, sembrava un normale e regolare centro estetico. Con «un notevole flusso di clienti», spiegano i finanzieri. Durante una perquisizione, sono stati trovati tutti gli arredi e i macchinari necessari all’attività: da un bancone per la reception ai lettini, passando per gli attrezzi per le unghie e anche per lavori più delicati come la dermopigmentazione. La donna era in effetti un’estetista abilitata, ma che lavorava del tutto in nero.