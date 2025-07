Palermo, stop alle carrozze trainate dai cavalli: l’ordinanza del sindaco per «l’ondata di calore»

Per le alte temperature, a Palermo scatta il periodo di divieto di circolazione per le vetture a trazione animale per oggi e domani. Lo annuncia un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla. La decisione è stata assunta «in merito alle comunicazioni della protezione civile sull’eccezionale ondata di calore che investirà la Sicilia nei prossimi giorni e vista anche la relazione dell’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli», si legge in una nota dell’amministrazione comunale.