Stalla abusiva a Catania: sequestrati due cavalli e vari farmaci, denunciato un 36enne

Un purosangue e un pony, tenuti in una stalla abusiva nel centro storico di Catania. Solo l’ultimo caso scoperto dai carabinieri di piazza Dante, insieme ai colleghi del Nas e i medici dell’Asp veterinaria etnea. L’indagine ha portato alla denuncia di un 36enne catanese per i reati di maltrattamento di animali, esercizio abusivo della professione veterinaria e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

L’uomo non risultava neanche formalmente proprietario dei due cavalli, violando così anche l’obbligo di comunicazione del passaggio di proprietà e comportando una sanzione di quattromila euro. Né aveva effettuato sugli stessi i controlli e le cure necessarie. In compenso, durante la perquisizione, sono stati scoperti diversi flaconi di farmaci veterinari, senza che il 36enne sia stato in grado di mostrare la prescrizione medica. Gli animali sono stati trasferiti in uno stabilimento fuori provincia e i farmaci sequestrati.