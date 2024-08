Catania: sputa addosso ai poliziotti e li minaccia, denunciato un 42enne

Resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Sono questi i reati per cui gli agenti della squadra volanti della questura di Catania hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 42 anni. Secondo quanto ricostruito dagli stessi poliziotti, la squadra sarebbe intervenuta in piazza Giovanni Verga a Catania dopo una segnalazione di una lite tra un automobilista e un parcheggiatore abusivo.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato solo il 42enne che sarebbe stato ubriaco. Stando a quando riportato dagli agenti, l’uomo di origine marocchina li avrebbe minacciati tentando anche di aggredirli. Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno chiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Salito a bordo dell’ambulanza, il 42enne avrebbe aggredito sia i due operatori sanitari che gli agenti.

Per diversi minuti, l’uomo avrebbe continuato a dimenarsi, sputando più volte addosso ai poliziotti che lo hanno fatto scendere dall’ambulanza per farlo salire sull’auto di servizio per accompagnarlo negli uffici delle Volanti. Sia i due agenti che i due operatori sanitari hanno fatto ricorso a cure sanitarie al Pronto soccorso di un ospedale del centro di Catania e, quindi, sono stati costretti a interrompere il loro servizio.

L’uomo è stato identificato per pregiudicato un 42enne di nazionalità marocchina già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Catania con obbligo di permanere in casa dalle 21 alle 8, e con obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo è stato denunciato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e per interruzione di pubblico servizio.