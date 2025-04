Spostato a settembre l’Ortigia Film Fest, perché d’estate ci sono troppi eventi

Foto di Wikimedia

«A seguito dell’elevata concentrazione di eventi culturali e turistici previsti tra la fine di giugno e la prima metà di luglio a Siracusa» lo comunica l‘Ortigia Film Festival che ha annunciato ufficialmente lo spostamento delle date della sua 17ª edizione. Quest’anno, il festival si svolgerà dal 20 al 27 settembre 2025, un cambiamento deciso in accordo con il Comune di Siracusa, con l’obiettivo di garantire una migliore fruizione per il pubblico e una maggiore valorizzazione del territorio.

La scelta di spostare uno dei più importanti appuntamenti della stagione culturale siciliana non è casuale «ma – si legge – è segno di crescita: questo periodo dell’anno offre condizioni climatiche ancora pienamente estive e rappresenta un’occasione concreta per contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta culturale e turistica del territorio. OFF si inserisce così in una visione più ampia e sostenibile della programmazione dei Festival, capace di generare impatto e partecipazione anche oltre i tradizionali picchi estivi”