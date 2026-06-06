Villla Valguarnera

Ultimi preparativi a Villa Valguarnera, a Bagheria, dove stasera la cantante Dua Lipa e il marito Callum Turner festeggeranno insieme ad oltre 200 invitati le proprie nozze. Tra i possibili ospiti della serata inizia a circolare anche il nome di Madonna. La superstar di origini italiane ha aperto ieri a sorpresa il Gay Pride di New York e sarebbe poi partita verso la Sicilia dopo il concerto. Madonna potrebbe arrivare in elicottero direttamente all’interno della villa, il cui parco permetterebbe l’atterraggio. Continua il via vai di furgoni, autobotti e minivan con vetri oscurati attraverso il cancello di Villa Valguarnera.

Arrivati anche centinaia di giovani del territorio, tutti uomini, reclutati come camerieri e personale di sala per la festa. A tutto il personale impiegato è stato chiesto di lasciare il cellulare all’ingresso presso un gazebo allestito per l’occasione. Una misura adottata per evitare la diffusione di immagini e informazioni sui festeggiamenti, che si svolgeranno lontano da telecamere e curiosi. Agli invitati, il cui arrivo è previsto a partire dal tardo pomeriggio, verranno invece oscurate le fotocamere degli smartphone con appositi bollini neri.