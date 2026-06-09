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A18, camion colpisce un’auto ferma sulla corsia di emergenza: due feriti

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È di due feriti il bilancio di un grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A18. Stando a quanto ricostruito finora secondo le prime informazioni, un camion avrebbe colpito un’auto ferma sulla corsia di emergenza. In particolare, l’impatto tra i due mezzi è avvenuto lungo l’autostrada in direzione Catania, e precisamente dopo l’area servizio di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Al momento, l’autostrada risulta essere completamente bloccata. Il camion coinvolto dello scontro trasportava batterie esauste per veicoli e, sbandando, ha rovesciato i materiali lungo il manto stradale.

I feriti nell’incidente lungo la A18

Due le persone rimaste ferite nell’incidente sull’A18. Una persona è stata portata all’ospedale Cannizzaro di Catania intubata e in codice rosso; giallo il codice per la seconda persona ferita che è stata trasferita al Pronto soccorso del nosocomio di Acireale, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Acireale che hanno proceduto alle complesse operazioni per estrarre le persone ferite rimaste incastrate tra le lamiere accartocciate dell’abitacolo della macchina. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e individuare le eventuali responsabilità.

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