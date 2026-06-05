Dua Lipa e Callum Turner

Sono arrivati a Palermo giovedì la pop star Dua Lipa e il marito Callum Turner per festeggiare le nozze celebrate a Londra. La coppia è arrivata a bordo di un jet privato noleggiato e al loro arrivo un van li ha accompagnati al Grand Hotel Villa Igiea, l’albergo di lusso trasformato in quartier generale dove alloggeranno fino a domenica. Stasera alle ore 18 prenderanno il via i party esclusivi a Palazzo Gangi e alla Galleria d’Arte Moderna.

Previsti un aperitivo nella zona di piazza Sant’Anna, una cena nel centro storico e altri eventi esclusivi sui quali vige il massimo riserbo. Tanti i vip attesi: da Elton John a Charli XCX e Robbie Williams, da Adele a Katy Pery e Kylie Minogue. Domani un altro party a Villa Valguarnera a Bagheria, che per l’occasione sarà blindato, con sistemi antidrone e altri accorgimenti per evitare paparazzi e immagini non autorizzate.

Strade chiuse e divieti a Palermo e Bagheria

Il centro di Palermo è letteralmente blindato, infatti, gli uomini della security sono già in azione per far sì che i festeggiamenti si svolgano in sicurezza e nel massimo riserbo. A Palermo, piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri saranno chiuse al traffico tutta la giornata di venerdì 5 giugno, come da ordinanza comunale. L’accesso sarà consentito solo allo staff e agli ospiti. Ai residenti è stato fatto firmare un Non disclosure agreement: si tratta di un patto di riservatezza che impone il divieto di pubblicare sui social foto o video dell’evento. Inoltre, gli abitanti dovranno comunicare in anticipo quante persone saranno presenti in casa.

Per quanto riguarda la Galleria d’Arte Moderna, resterà chiusa al pubblico a partire dalle ore 14:00 di venerdì 5 giugno, ma gli ospiti potranno tranquillamente visitare le sue sale. A Bagheria, dove si terrà il ricevimento, la polizia municipale ha già messo le transenne: dalle 8:00 di giovedì 4 giugno alle 20:00 di lunedì 8 giugno, la città sarà praticamente off limits. L’ordinanza comunale ha stabilito il divieto di sosta in via Sturzo, corso Umberto, viale Valguarnera e in parte di via De Spuches e di via Gramsci.

Le location scelte: Villa Igiea, Palazzo Gangi e GAM

l baricentro dell’operazione è Villa Igiea. Qui si concentra l’accoglienza degli ospiti e qui il lusso internazionale incontra la memoria della Palermo dei Florio. L’albergo affacciato sul mare, ai piedi di Monte Pellegrino, è uno dei simboli della città elegante, cosmopolita, liberty, quella che all’inizio del Novecento guardava all’Europa e ospitava aristocratici, viaggiatori, imprenditori e artisti.

Se Villa Igiea racconta la Palermo dei Florio, Palazzo Valguarnera-Gangi apre la porta del mito. È il palazzo legato alla celebre scena del ballo nel Gattopardo di Luchino Visconti. Chi lo sceglie non cerca soltanto eleganza. Cerca una scena, una profondità narrativa, un frammento del grande racconto siciliano. La Galleria d’Arte Moderna porta invece la festa nel cuore urbano: la città culturale, il museo, il centro storico, il rapporto tra arte e spazio pubblico.

Gli ospiti attesi: lista blindata

La lista degli ospiti (distribuiti tra Villa Igiea, Grand Hotel et Des Palmes e al Grand Hotel Piazza Borsa) non è ufficiale. Ma secondo le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore, a Palermo sarebbero attesi Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rosé, Charli XCX, Tove Lo, Madonna, Adele, Katy Perry, Rosalía, Pedro Almodóvar, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace e Simon Porte Jacquemus.

In alcune ricostruzioni compaiono anche Robbie Williams, Lourdes Leon e Jennie delle Blackpink, nomi da trattare con maggiore cautela. La sola circolazione di questi nomi basta a spiegare perché Palermo sia entrata nel radar internazionale. È una mappa del potere pop contemporaneo: musica, moda, cinema, socialità globale. Tutto resta nel campo delle indiscrezioni, ma il profilo dell’evento è chiaro.

Le polemiche

Il centro blindato e la chiusura delle attività commerciali della zona stanno creando polemiche e malumori, proprio tra chi sperava di guadagnare qualcosa in più da questo grande evento. Invece, perderanno anche la normale giornata di lavoro a causa dello stop forzato per il matrimonio. Nelle zone centrali di Palermo sono apparsi dei manifesti che accusano Dua Lipa di utilizzare Palermo come se fosse il suo salotto.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha cercato di sedare le discussioni dichiarando che ospitare il matrimonio di Dua Lipa è un onore per la città. E ha poi aggiunto che la cantante lascerà un regalo a Palermo dal grande valore culturale, ma non ha specificato di cosa si tratta.