Catania, scooter contro pedone. Tre feriti nei pressi dell’aeroporto

É di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri lungo via San Francesco La Rena, nei pressi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Nel sinistro è rimasto coinvolto uno scooter, a quanto pare con a bordo due persone, e un pedone.

Le condizioni dei feriti dopo l’incidente nei pressi dell’aeroporto

I tre feriti sono stati trasferiti dal 118 ,in codice rosso, negli ospedali San Marco, Cannizzaro e Garibaldi Centro. Tra loro un giovane classe 1998 che ha riportato un grave trauma facciale. La prognosi dei feriti al momento resta riservata e uno di loro – quello ricoverato dal Cannizzaro – si trova nel reparto di Rianimazione. Sul posto peri rilievi è intervenuta la polizia municipale.