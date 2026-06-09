Catania, scooter contro pedone. Tre feriti nei pressi dell’aeroporto

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

É di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri lungo via San Francesco La Rena, nei pressi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Nel sinistro è rimasto coinvolto uno scooter, a quanto pare con a bordo due persone, e un pedone.

Le condizioni dei feriti dopo l’incidente nei pressi dell’aeroporto

I tre feriti sono stati trasferiti dal 118 ,in codice rosso, negli ospedali San Marco, Cannizzaro e Garibaldi Centro. Tra loro un giovane classe 1998 che ha riportato un grave trauma facciale. La prognosi dei feriti al momento resta riservata e uno di loro – quello ricoverato dal Cannizzaro – si trova nel reparto di Rianimazione. Sul posto peri rilievi è intervenuta la polizia municipale.

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