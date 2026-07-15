Un arresto per gli spari contro una casa a Bagheria, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Termini Imerese nei confronti di un 29enne.

Spari contro una casa a Bagheria

Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, il 29enne pochi giorni fa aveva esploso a scopo intimidatorio dei colpi di pistola a ridosso di un’abitazione del centro storico di Bagheria. Grazie ai sistemi degli impianti delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i carabinieri hanno identificato il responsabile che è stato fermato. Nelle immagini si vede l’uomo ritenuto l’autore degli spari contro la casa a Bagheria.

L’arresto e le ricerche del complice

In casa dell’uomo sono stati trovati i capi di abbigliamento indossati la notte della sparatoria. Gli inquirenti sono al lavoro per l’individuazione del complice presente insieme a lui sul posto. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e sottoposto l’indagato alla misura della custodia cautelare in carcere.