Stretta dei carabinieri del comando provinciale di Catania nei confronti di chi utilizza i monopattini elettrici. In un comunicato inviato alla stampa l’Arma comunica di avere intensificato i controlli nei confronti di coloro che usano questi mezzi. Obiettivo il rispetto del codice della Strade e l’introduzione di nuove norme che prevedono l’utilizzo della targa e, dal 16 luglio, dell’assicurazione. Nei controlli, che hanno portato a 30 sanzioni e 24 fermi amministrativi, sono stati coinvolti anche coloro che usano scooter e motociclette.