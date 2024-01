Bagheria, 81enne si affaccia dal terrazzo e spara con una carabina

Un uomo di 81 anni di Bagheria, in provincia di Palermo, si è affacciato dal terrazzo della sua abitazione e ha sparato con una carabina detenuta legalmente. Non si conoscono i motivi che abbiano spinto l’anziano, che è stato denunciato, a compiere il gesto.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’81enne ha sparato alcuni colpi in aria, non diretti verso i passanti, dal terrazzo della sua casa in via Bagnera a Bagheria. Gli spari hanno allarmato i residenti della zona che hanno avvisato i carabinieri. Arrivati a casa dell’anziano, i militari hanno sequestrato l’arma e anche alcuni fucili detenuti legalmente.