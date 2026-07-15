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Scuola paritaria di Agrigento nel mirino della Finanza: 131 docenti con contratti irregolari

15/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La guardia di finanza di Agrigento ha individuato un presunto meccanismo di evasione fiscale e contributiva che coinvolgerebbe un noto istituto scolastico paritario del capoluogo. Gli accertamenti hanno riguardato una società cooperativa attiva nella gestione di una scuola privata che svolge corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Contratti riqualificati per 131 docenti

Gli approfondimenti avrebbero fatto emergere l’irregolarità dei contratti di collaborazione «a progetto» stipulati con tutti i docenti impegnati nell’insegnamento delle materie curricolari. Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, i rapporti di lavoro sarebbero stati riqualificati come lavoro subordinato per 131 posizioni lavorative. La contestazione ha comportato l’addebito alla società della maggiore contribuzione ritenuta evasa e delle relative sanzioni, per un importo complessivo superiore a 435mila euro.

Ricavi non dichiarati

Al termine dell’attività ispettiva, gli elementi raccolti sono stati trasmessi anche all’Agenzia delle Entrate, alla quale sono stati segnalati ricavi non dichiarati per un importo complessivo di 300mila euro, ai fini del recupero a tassazione

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