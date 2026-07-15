Incidente sulla A19: ambulanza fuori strada nella notte, due feriti

15/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Questa notte un’ambulanza della Seus è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato durante il rientro da un servizio operativo lungo l’autostrada A19. In particolare nel tratto tra Dittaino e Mulinello, nell’Ennese. Coinvolto nell’impatto un mezzo di logistica della Seus, Ucr-centrale operativa, del modulo regionale maxiemergenze. «Seus ritiene doveroso fornire un aggiornamento ufficiale, anche al fine di rassicurare colleghi, familiari e cittadini. Ed evitare il diffondersi di informazioni non veritiere», si legge in una nota.

L’incidente in autostrada per l’ambulanza

«I due colleghi a bordo, Mario e Santina, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Umberto I di Enna. Le loro condizioni – si precisa nel comunicato – hanno reso necessario il ricovero ospedaliero e sono costantemente monitorate dalle équipe sanitarie. Fortunatamente non sono in pericolo di vita». Così scrivono in una nota dal Seus dopo l’incidente in autostrada che ha coinvolto un’ambulanza. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Le parole del presidente

«Mario e Santina stavano rientrando da un servizio operativo svolto al servizio della collettività – Afferma il presidente Riccardo Castro -. Oggi, ogni nostro pensiero è rivolto esclusivamente a loro e alle rispettive famiglie, che abbiamo prontamente contattato e che continuiamo ad aggiornare costantemente sulle loro condizioni. Sono ore di grande apprensione per tutti noi. La nostra speranza è che possano ristabilirsi al più presto e tornare ad abbracciare i loro cari. A nome del Consiglio di amministrazione e di tutta Seus desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza e l’augurio di una pronta e completa guarigione. Siamo certi che la forza, la professionalità e lo spirito di servizio che ogni giorno contraddistinguono il loro lavoro li accompagneranno anche in questo difficile percorso. Tutta la famiglia Seus – conclude – è al loro fianco.»

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