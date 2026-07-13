Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026

Negli scorsi giorni un muto e silente Mercurio ha un po’ fermato le dinamiche dei dodici segni zodiacali in termini comunicativi. Ma ecco che, in questa settimana dal 13 luglio, l’oroscopo vede il dio dai calzari alati ridare socievolezza allo zodiaco. E non sarà da meno la Luna, che si compirà nuova il 14 in una potentissima congiunzione con il Sole in Cancro. Con una spettacolare rinascita per i segni d’acqua e per Toro e Vergine. Vediamo i dettagli, segno per segno nell’oroscopo della settimana della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Per voi Ariete sarà piacevole scoprire ciò che hanno gli astri in serbo per voi. Dopo un anno in cui sollecitazioni e cambiamenti lavorativi sono stati assolutamente polarizzanti, impiegherete in famiglia energie e risorse. Circondandovi delle persone che amate, riprendendo i dialoghi affettivi e regalandovi momenti di autenticità. Chi partirà vorrà stare in compagnia dei cari, mentre i single cementano, in questo periodo, delle storie solide e concrete.

Toro

Voi Toro, questa settimana dal 13 luglio, state vivendo un momento magico: tutto sembra chiaro nel vostro oroscopo e nulla sfuggirà a un’analisi completa e soddisfacente. Mercurio, grazie alle energie solari, si risveglia e vi è quanto mai utile in questa sua congiunzione. Per esprimervi e chiarire tutto. Al lavoro, dove ormai state coraggiosamente muovendovi con immensa consapevolezza e autonomia. E in amore, dove non lasciate spazio a silenzi o a non detti pericolosi. Anche se in genere siete scettici, questa settimana vi porta a credere nei vostri solidi risultati.

Gemelli

È arrivato il momento della logica per voi Gemelli, che state vivendo dei cambiamenti fortissimi dall’inizio dell’anno. Mercurio, seppure fermo, illuminerà le vostre giornate dandovi una forte chiarezza di pensiero. E aiutandovi a gestire il grande Urano nel vostro segno, che chiede di cambiare vita, lavoro e abitudini. Per concretizzare gli obbiettivi avete bisogno di centrare meglio voi stessi e fare un’attenta revisione delle tecniche con cui vi ponete. Niente paura, all’attivazione del vostro Mercurio sarà tutto più semplice.

Cancro

Una splendida settimana per voi Cancro, questa dal 13 luglio, con un oroscopo dominato dalla vostra Luna. Che si congiunge con il Sole nei vostri gradi, generando il giorno successivo una potentissima Luna nuova che vi farà letteralmente risorgere. Aggiustando tutto ciò che non va e pacificandovi con le vostre relazioni, emozioni e inquietudini. Nonostante tutto, il lavoro promette sviluppi nuovi, ma dovete pensare bene prima di accettare direzioni nuove o più complesse. In amore, invece, sembrate essere più dolci e amorevoli: il che avrà un effetto molto distensivo sull’andamento di coppia.

Leone

Per voi Leone questa settimana cambia la maniera di vedervi, vivervi e sentire le emozioni. Il cielo è davvero ben augurante per ciò che riguarda cambiamenti e condizioni che, legalmente, potrebbero darvi noia. Questioni che, con l’arrivo del grande Giove, sembrano sciogliersi in un ordinato fluire di risoluzioni. Il vostro rapporto di coppia, intanto, sembra crescere e procedere verso qualcosa di più strutturato. Ora anche il partner è meno conflittuale e guadagna qualche posizione in più in termini lavorativi.

Vergine

Settimana illuminante per i Vergine, che sembrano dare il massimo in tutto. La potenza del Sole riattiva il vostro Mercurio un po’ spento. E il miracolo lo compie la Luna nuova in Cancro, che porta alla luce la reale natura di alcune persone intorno a voi. E che vi indirizza a comportarvi di conseguenza senza esitare. L’amore, intanto, rivela alcune gradazioni che non conoscete: anch’esse positive, per trarre le vostre conclusioni sulla possibilità di costruire in futuro.

Bilancia

Mercurio e la Luna, per voi Bilancia, saranno sì illuminanti, ma anche portatori di scomode consapevolezze. Che vi serviranno per capire cosa non fare più e per non incorrere negli stessi errori all’infinito. Molte cose cambieranno per voi e determinerete un nuovo corso della vostra vita, che seguirà delle regole meno diplomatiche, ma inflessibili. Anche in amore, se sentite di desiderare qualcosa di più, è lecito che chiediate al partner una maggiore chiarezza e un certo progetto temporale.

Scorpione

Il cielo di voi Scorpione è meraviglioso questa settimana, soprattutto nella prima parte. Mercurio e la Luna stabiliranno che la vostra forza interiore è pronta a svegliarsi e a cambiare le carte in tavola. La Luna nuova, in magnifico aspetto di trigono, vi lancia segnali molto positivi in amore e nella realizzazione di alcuni desideri intimi, che finalmente vedrete realizzati. Anche l’amicizia di Venere concorrerà: non solo in amore, ma anche sul piano economico.

Sagittario

Settimana di accordi e chiarimenti per voi Sagittario, che finalmente godrete di condizioni ideali per compiere una specie di piccola ripartenza della vostra vita. E anche del vostro lavoro, che sembra rivitalizzarsi di positività e buone prospettive. Sarà proprio il partner a voler chiarire alcune cose importanti: torna il sereno e voi non dovrete fare altro che essere più morbidi e amorevoli. Senza troppo prendere posizione in ambiti che riguardano il partner in prima persona. Non rinunciate a nulla, abbracciate piuttosto quegli in più che fanno di una coppia un arricchimento.

Capricorno

Per voi Capricorno è il momento giusto per mediare e fare di voi delle persone felici, secondo i vostri progetti. L’ambito in cui sarete più fortunati è l’amore, dove avrete finalmente delle risposte su cui potere costruire il futuro. E prendere il meglio che potete dai vostri sogni e dalle vostre prospettive. Per quello che riguarda il lavoro, accordi importanti possono determinare il futuro in maniera abbastanza ambiziosa e positiva, che non vi darà modo di lamentarvi più di occasioni perdute. Il tempo tenderà a essere più veloce e a stupirvi: siate pronti a cogliere le occasioni.

Acquario

Dopo due settimane di stress continuo, per voi Acquario questa Luna nuova è un toccasana e riguarda la vostra vita in termini di ordine, scadenze e tempi. Solo agendo d’agenda, potrete trovare anche il tempo da dedicare a voi stessi, concentrarvi su ordini di cose molto più ampi e riprendere anche qualche piccola abitudine che avete trascurato per mancanza di tempo. In amore siete super ricercati: i single godono di un momento d’oro, mentre chi è in coppia si sentirà più fiero di quanto, nel tempo, il rapporto sia diventato prezioso.

Pesci

Voi Pesci, questa settimana, metterete a fuoco voi stessi e gestirete al meglio una realtà che sembra potervi dare tantissimo. Ma senza tergiversare su ciò che vi lascia ancora insoddisfatti e vi fa sentire inascoltati a livello sentimentale. Probabilmente, ora che le tempistiche sono più lente, avete modo di ragionare in maniera più leggera e accorgervi che, in alcune decisioni, siete stati un po’ troppo frettolosi. E che, forse, oggi potreste prendere delle decisioni diverse. Ma non attardatevi in queste speculazioni, poiché il tempo non torna indietro e, adesso, urge occuparvi dei vostri affetti familiari.