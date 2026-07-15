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Incidente nel Siracusano, morto un 16enne nello scontro tra moto e scooter

15/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada che collega Floridia e Solarino, in provincia di Siracusa. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 2 di questa notte e ha coinvolto una moto e uno scooter. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due giovani, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.

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