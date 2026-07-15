Droga e armi a Catania, blitz della polizia con 22 arresti

Foto di frame video polizia

Un blitz degli agenti della Squadra mobile delle polizia ha portato a 22 arresti a Catania. Nei confronti degli indagati, su richiesta della procura etnea, è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse, stando alle informazioni trasmesse alla stampa, vanno dall’associazione a delinquere al traffico di stupefacenti. Contestate anche la detenzione e il porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni personali e minacce aggravate dal metodo mafioso.