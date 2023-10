Sparatoria nel parcheggio del centro commerciale Le Zagare. Caccia a una Smart scura

Un uomo classe 1984 è stato gambizzato, questo pomeriggio, dopo essere stato raggiunto da un proiettile. Il fatto è avvenuto all’ingresso del centro commerciale Le Zagare, nel territorio di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Non è ancora chiaro cosa ci sia dietro i fatti ma, secondo quanto risulta a MeridioNews, gli investigatori stanno cercando una Smart di colore scuro che risulterebbe intestata a una compagnia di noleggio auto. Dopo la sparatoria tre uomini si sarebbero dati alla fuga a bordo del mezzo. Il ferito invece non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasferito al Pronto soccorso. Sul fatto indagano le forze dell’ordine