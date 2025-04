Lite a colpi di pistola a Monreale, due morti e tre feriti. Uno è gravissimo

Foto di carabinieri

È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nei pressi della centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati. Uno dei protagonisti dell’aggressione, armato di pistola, avrebbe iniziato a sparare. I feriti sono in gravissime condizioni. A preoccupare, in particolare, sono le condizioni cliniche del 26enne Andrea Miceli. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire nei dettagli la vicenda. Intanto emergono anche i nomi delle vittime. Si tratta del 23enne Salvatore Turdo e del 26enne Massimo Pirozzo. Sono morti subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo.

Aggiornamento del 27 aprile 2025 ore 9.59

Il bilancio delle vittime sale a tre. Il 26enne Andrea Miceli è deceduto all’ospedale Civico di Palermo (Leggi)