Sparatoria con almeno tre feriti a Catania: colpi a schiena e gambe

Foto di Dario De Luca

Sono almeno tre i feriti di una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo, nella periferia nord-ovest di Catania. Secondo quanto appreso da MeridioNews i feriti – tutti minorenni, con età compresa tra i 15 e i 17 anni – sarebbero stati accompagnati con mezzi privati al pronto soccorso del vicino ospedale Policlinico.

Le condizioni dei feriti e le indagini

Due giovani sono stati raggiunti dai proiettili all’altezza della zona lombare, mentre un terzo ferito è stato colpito alle gambe. Come impone la procedura dal presidio sanitario sono state allertate le forze dell’ordine, con diverse volanti della polizia di Stato che hanno raggiunto il nosocomio. Gli agenti hanno subito avviato le indagini. Le attenzioni si concentrano in particolare su uno dei tre feriti, figlio di uno dei gestori di una piazza di spaccio di via Capo Passero. Secondo quanto emerso in una delle ultime indagini, l’intera zona è controllata dal clan Nizza, orbitante nella famiglia di Cosa nostra dei Santapaola.