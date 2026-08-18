Aeroporto di Catania, ripristinate tutte le attività di volo

Foto di aeroporto di Catania su Facebook

A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell’Etna da Red a Orange, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Così fanno sapere da Sac, la società di gestione dello scalo etneo. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania.