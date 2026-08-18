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Ultraleggero scomparso: continuano le ricerche anche con i dati delle celle telefoniche

18/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Proseguono le ricerche dell’ultraleggero partito da Capo d’Orlando (in provincia di Messina) e scomparso da domenica sui rilievi dell’alto Tirreno Cosentino nella zona di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, in Calabria. A bordo del quale viaggiavano due avvocati. Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, il pilota, e Angela Buccico, di 55 anni, di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco Buccico.

La riunione di coordinamento

In mattinata, in prefettura a Cosenza, è in programma una riunione di coordinamento. Finalizzata a fornire ulteriori indicazioni operative e a definire le attività di ricerche dell’ultraleggero decollato domenica mattina dal campo volo di Capo d’Orlando. Sono stati effettuati anche riscontri mediante strumentazione Imsi Catcher, per l’individuazione della possibile area di ricerca attraverso la triangolazione dei segnali delle celle telefoniche.

Le ricerche dell’ultraleggero con i dati delle celle telefoniche

Le ricerche dell’ultraleggero, condotte da vigili del fuoco, aeronautica militare, capitaneria di porto, dipartimento della Protezione civile e forze dell’ordine, sotto il coordinamento della prefettura, al momento però non hanno dato risultati e proseguiranno nel corso della giornata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’ulteriore elaborazione dei dati relativi alle celle telefoniche ha consentito di restringere il campo delle ricerche dell’ultraleggero verso l’area a monte. Quella compresa tra i comuni di Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli, dove saranno ulteriormente concentrate le operazioni.

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